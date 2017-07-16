Владимир Путин поздравил металлургов с профессиональным праздником

Российский президент Владимир Путин поздравил работников горно-металлургического комплекса с Днем металлурга.

Текст поздравления размещен на сайте Кремля. В ней Путин подчеркнул, что работа металлургов пользуется уважением в обществе, так как она играет ключевую роль в развитии экономики и укреплении обороноспособности страны.

Глава государства перечислил те задачи, которые стоят перед сотрудниками отрасли: «привлечение дополнительных инвестиций в модернизацию производства, расширение ассортимента продукции с высокой добавленной стоимостью, создание новых, современных рабочих мест».

Путин указал, что важно использовать весь потенциал отрасли для реализации проектов, направленных на развитие субъектов России.

День металлурга учрежден 28 сентября 1957 года указом Президиума Верховного Совета СССР. Он отмечается ежегодно в третье воскресенье июля.