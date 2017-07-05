Владимир Путин поздравил президента Венесуэлы с Днем независимости
Президент России Владимир Путин поздравил своего венесуэльского коллегу Николаса Мадуро с Днем независимости Боливарианской Республики.
Текст послания российского лидера был зачитан в посольстве Венесуэлы в Москве главой Латиноамериканского департамента МИД РФ Александром Щетининым, передает ТАСС.
Путин отметил, что отношения между Россией и Венесуэлой носят характер стратегического партнерства и их развитие отвечает коренным интересам народов двух стран. Кроме того, они способствуют стабильности и безопасности в регионе.
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