Владимир Путин поздравил президента Венесуэлы с Днем независимости

Президент России Владимир Путин поздравил своего венесуэльского коллегу Николаса Мадуро с Днем независимости Боливарианской Республики.

Текст послания российского лидера был зачитан в посольстве Венесуэлы в Москве главой Латиноамериканского департамента МИД РФ Александром Щетининым, передает ТАСС.

Путин отметил, что отношения между Россией и Венесуэлой носят характер стратегического партнерства и их развитие отвечает коренным интересам народов двух стран. Кроме того, они способствуют стабильности и безопасности в регионе.