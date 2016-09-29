Владимир Путин поздравил Сильвио Берлускони с юбилеем

Российский президент Владимир Путин поздравил бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони с 80-летием. Глава РФ пожелал итальянскому политику крепкого здоровья и дальнейших успехов.

– Важно, что и сегодня ты словом и делом способствуешь восстановлению полноформатного диалога России с Италией и Евросоюзом в целом, – отметил Путин в поздравительной телеграмме. Он также отметил, что Берлускони пользуется большим авторитетом в России. Путин в послании отметил, что дорожит дружбой с итальянским политиком.

Владимир Путин также выразил уверенность, что проблемы со здоровьем Берлускони сможет преодолеть благодаря собственному оптимизму и энергии.