Владимир Путин поздравил Сильвио Берлускони с юбилеем
Российский президент Владимир Путин поздравил бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони с 80-летием. Глава РФ пожелал итальянскому политику крепкого здоровья и дальнейших успехов.
– Важно, что и сегодня ты словом и делом способствуешь восстановлению полноформатного диалога России с Италией и Евросоюзом в целом, – отметил Путин в поздравительной телеграмме. Он также отметил, что Берлускони пользуется большим авторитетом в России. Путин в послании отметил, что дорожит дружбой с итальянским политиком.
Владимир Путин также выразил уверенность, что проблемы со здоровьем Берлускони сможет преодолеть благодаря собственному оптимизму и энергии.
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