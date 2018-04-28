Владимир Путин появится на обложке журнала Newsweek

Президент России Владимир Путин появится на обложке свежего номера американского журнала Newsweek.

Российскому лидеру посвящена главная статья выпуска под названием «Новый железный занавес».

Изображение Путина на обложке сопровождается текстом: «Новый железный занавес? Как Кремль пытается разделять и властвовать в Европе».

Журналисты издания решили порассуждать о взаимоотношениях России, Венгрии и других европейских стран, сообщает «ТВ Центр».