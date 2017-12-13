Владимир Путин повысил оклад федеральных госслужащих
Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении оклада федеральных гражданских госслужащих, который вступает в силу с 1 января 2018 года.
Отмечается, что повышаются размеры месячных окладов дипломатических работников МИД России, дипломатических представительств и консульских учреждений, территориальных органов - представительств российского внешнеполитического ведомства на территории РФ в соответствии с присвоенными им дипломатическими рангами.
Повышение составляет 4%, сообщает Interfax.
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