Владимир Путин потребовал снизить ставку по ипотеке

Президент России Владимир Путин из указа «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» озвучил требование к ипотечной ставке.

За шесть будущих лет она должна опуститься ниже 8%, а все российские семьи со средним достатком должны быть обеспечены доступным жильем.

Также из указа следует, что к 2024 году объем ввода жилья должен составить не менее 120 млн кв. метров в год против 80 млн «квадратов» в 2017 году, передает Interfax.