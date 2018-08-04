Владимир Путин постановил увеличить количество рекламы на ТВ
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий увеличение лимита показа рекламы на телевидении.
Закон о внесении изменений в статьи 14 и 15 Федерального закона «О рекламе» также разрешает ее показ в детских телепередачах. Лимит вырос с 15% до 20% в течение суток, передает «Интерфакс».
В детских программах не разрешена реклама отдельных видов товаров. Ограничение не коснется спонсорской рекламы, за исключением пропаганды алкоголя, оружия.
Следующая новость В Красноярском крае упал вертолет с 18 пассажирами
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии