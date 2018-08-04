Владимир Путин постановил увеличить количество рекламы на ТВ

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий увеличение лимита показа рекламы на телевидении.

Закон о внесении изменений в статьи 14 и 15 Федерального закона «О рекламе» также разрешает ее показ в детских телепередачах. Лимит вырос с 15% до 20% в течение суток, передает «Интерфакс».

В детских программах не разрешена реклама отдельных видов товаров. Ограничение не коснется спонсорской рекламы, за исключением пропаганды алкоголя, оружия.