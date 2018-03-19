Владимир Путин посмотрит в глаза каждому конкуренту
Владимир Путин проведет встречу со всеми кандидатами, баллотировавшихся на выборах главы государства в 2018 году.
Встреча пройдет 19 марта.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, диалог со своими конкурентами Владимир Путин намерен поддерживать и в дальнейшем.
Также сегодня Владимир Путин примет сопредседателей своего предвыборного штаба, передает ТАСС.
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