Владимир Путин посмотрел «Легенду о Коловрате»
Президент России Владимир Путин посмотрел фильм «Легенда о Коловрате», премьера которого состоится 30 ноября.
Кроме того, российский лидер принял в Кремле режиссера картины Джаника Файзиева и исполнителей главных ролей Илью Малакова и Полину Чернышову.
Отмечается, что специально для Путина была подготовлена краткая версия фильма.
После просмотра президент высоко оценил картину.
«Из того, что видел, впечатляет, за душу берет, и мне кажется, что люди будут смотреть с интересом. И сама по себе идея хорошая», — сказал Путин.
«Легенда о Коловрате» рассказывает о рязанском витязе Евпатии Коловрате, который бросает вызов хану Золотой Орды Батыю, сообщает «ТВ Центр».
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