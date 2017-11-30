Владимир Путин посмотрел «Легенду о Коловрате»

Президент России Владимир Путин посмотрел фильм «Легенда о Коловрате», премьера которого состоится 30 ноября.

Кроме того, российский лидер принял в Кремле режиссера картины Джаника Файзиева и исполнителей главных ролей Илью Малакова и Полину Чернышову.

Отмечается, что специально для Путина была подготовлена краткая версия фильма.

После просмотра президент высоко оценил картину.

«Из того, что видел, впечатляет, за душу берет, и мне кажется, что люди будут смотреть с интересом. И сама по себе идея хорошая», — сказал Путин.

«Легенда о Коловрате» рассказывает о рязанском витязе Евпатии Коловрате, который бросает вызов хану Золотой Орды Батыю, сообщает «ТВ Центр».