Владимир Путин не посетит финальный матч Кубка конфедераций

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не приедет на финальный матч Кубка конфедераций-2017.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, Песков ответил: «Нет».

Президент присутствовал на открытии Кубка конфедераций, которое состоялось 17 июня в Санкт-Петербурге, пишет Газета.ru.

Финальный матч пройдет 2 июля на том же стадионе «Санкт-Петербург». В заключительном матче встретятся сборные Чили и Германии. Игра начнется в 21:00 по московскому времени.