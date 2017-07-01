Владимир Путин не посетит финальный матч Кубка конфедераций
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не приедет на финальный матч Кубка конфедераций-2017.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, Песков ответил: «Нет».
Президент присутствовал на открытии Кубка конфедераций, которое состоялось 17 июня в Санкт-Петербурге, пишет Газета.ru.
Финальный матч пройдет 2 июля на том же стадионе «Санкт-Петербург». В заключительном матче встретятся сборные Чили и Германии. Игра начнется в 21:00 по московскому времени.
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