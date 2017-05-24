Владимир Путин посетит храм Воскресения Христова

Президент России 25 мая поучаствует в церемонии освящения нового храма Воскресения Христова и Новомучеников и Исповедников Церкви Русской на территории Сретенского монастыря.

Освещение храма совершит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, отмечает ТАСС.

Сретенский монастырь — православный мужской монастырь, находящийся в центре современной Москвы, на улице Большой Лубянке (до конца XIX века — Сретенке, на Кучковом поле).

Монастырь основан в 1397 году князем Василием I на Кучковом поле в память чудесного события, о котором сообщают летописные источники.

Согласно летописям, 26 августа 1395 года крестный ход, возглавляемый святителем Киприаном, встретил чудотворный образ Владимирской иконы Божией Матери, принесённый из Владимира-на-Клязьме. Через день Тимур-Тамерлан повернул на юг. Лежавшая перед ним беззащитная Москва была спасена.

В память избавления от нашествия на месте сретения чудотворного образа Богородицы был основан Сретенский монастырь.