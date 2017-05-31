Владимир Путин посетил духовный центр старообрядцев

Президент России посетит выставку «Сила духа и верность традиции» в храме Рождества Христова в Рогожском духовном центре.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что президент регулярно встречается с представителями разных конфессий, поскольку Россия – страна многоконфессиональная, и игнорировать какую либо из них было бы плохим примером для общества.

На выставке представлены памятники старообрядческой культуры XVI–XX веков — иконы, созданные до церковного раскола на Руси, редкие печатные и рукописные книги, отмечает РБК.

Старообрядчество, или Древлеправославие — совокупность религиозных течений и организаций в русле русской православной церкви, отвергающих предпринятую в 1650—1660-х патриархом Никоном и царем Алексеем Михайловичем церковную реформу, целью которой провозглашалась унификация богослужебного чина Русской церкви с греческой церковью и прежде всего — с Церковью константинопольской.

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