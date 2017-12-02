Владимир Путин поручил проанализировать применение закона о митингах
Президент России Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре РФ до 15 февраля следующего года проанализировать практику применения законодательства в части обеспечения прав граждан на проведение митингов, собраний и демонстраций.
На сайте Кремля говорится: «Генеральной прокуратуре Российской Федерации проанализировать практику применения законодательства Российской Федерации в части, касающейся обеспечения права граждан Российской Федерации собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования. Доклад - до 15 февраля 2018 года».
Также президент рекомендовал Верховному суду России обобщить практику, связанную с рассмотрением дел о правонарушениях при проведении подобных мероприятий, и представить соответствующий доклад.
Поручение было утверждено Владимиром Путиным по итогам заседания совета по развитию гражданского общества и правам человека 30 октября 2017 года.
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