Владимир Путин пообещал морякам 26 новых кораблей
На вооружение Военно-морского флота в 2018 году поступит свыше 20 кораблей, заявил президент России Владимир Путин.
«Всего за 2018 год флот должен получить 26 новых кораблей, катеров и судов, в том числе четыре корабля с ракетным комплексом «Калибр», - сказал глава государства на приеме в честь Дня ВМФ.
Он также напомнил, что моряки уже получили четыре военных корабля, передает РИА Новости. Президент также подчеркнул, что профессия военного моряка всегда считалась почетной в России, олицетворяла мужество, доблесть.
Ранее Путин открыл главный парад в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.
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