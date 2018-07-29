Владимир Путин пообещал морякам 26 новых кораблей

На вооружение Военно-морского флота в 2018 году поступит свыше 20 кораблей, заявил президент России Владимир Путин.

«Всего за 2018 год флот должен получить 26 новых кораблей, катеров и судов, в том числе четыре корабля с ракетным комплексом «Калибр», - сказал глава государства на приеме в честь Дня ВМФ.

Он также напомнил, что моряки уже получили четыре военных корабля, передает РИА Новости. Президент также подчеркнул, что профессия военного моряка всегда считалась почетной в России, олицетворяла мужество, доблесть.

Ранее Путин открыл главный парад в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.