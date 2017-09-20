Владимир Путин пообещал повысить минимальную зарплату

Президент России Владимир Путин пообещал, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен.

По его словам, люди не могут получать зарплату меньше, чем прожиточный минимум, поэтому правительство обязано повысить МРОТ.

«Мы обязательно все равно это сделаем. Это наша задача, наши обязательства перед гражданами», - заявил Путин, отметив, что несмотря на все сложности экономика растет.

При этом глава государства подчеркнул, что, повышая МРОТ необходимо не навредить людям, которые сами зарабатывают и еще рабочие места создают, сообщает ТАСС.

МРОТ с 1 июля 2017 года был повышен на 4 процента - с 7500 рублей до 7800 рублей в месяц. Согласно проекту Минтруда, с 1 января 2018 года МРОТ составит 9489 рублей.