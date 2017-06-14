Владимир Путин пообещал адекватный ответ НАТО

Президент РФ Владимир Путин завил, что Москва адекватно отреагирует на действия альянсу по распространению систем ПРО вблизи российских границ.

Он отметил, что действия НАТО нарушают стратегический баланс. Кроме того, сделал акцент на возможности быстрого переоборудования установок ПРО для пуска ударных ракет.

Путин подчеркнул, что на ответные меры Россия затратит меньше средств, чем альянс на окружение РФ системами ПРО, передает «Экономика сегодня».