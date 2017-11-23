Владимир Путин поменял состав Государственного совета РФ

Президент России осуществил ротацию состава президиума Государственного совета РФ, по которой в число членов президиума включены восемь глав регионов.

Теперь состав Совета выглядит следующим образом: глава республики Северная Осетия — Алания Вячеслав Битаров, губернатор Ростовской области Василий Голубев, глава республики Марий Эл Александр Евстифеев, губернатор Забайкальского края Наталья Жданова, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин, губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

До сегодняшнего дня он выглядел так: глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, глава Хакасии Виктор Зимин, губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, президент Татарстана Рустам Минниханов, глава Калмыкии Алексей Орлов, губернатор Смоленской области Алексей Островский, губернатор Магаданской области Владимир Печеный, передает РИА Новости.