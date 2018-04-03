Владимир Путин получил удостоверение президента

Документ главе государства вручила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Встреча Путина и Памфиловой состоялась в Кремле. Глава ЦИК поздравила его с победой на выборах.

Путин, в свою очередь, отметил высокую организацию выборов, а также назвали их самыми прозрачными и чистыми в истории России. Сославшись на данные опросов, Памфилова сообщила, что достоверными признают прошедшие выборы 88% россия, передает портал «Санкт-Петербург.ру».