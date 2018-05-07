Владимир Путин подписал новый «майский указ»
Президент России Владимир Путин подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», говорится в сообщении Кремля.
В документе перечисляются национальные цели, достижение которых правительство должно обеспечить до 2024 года.
Среди них отмечается осуществление прорывного научно-технологического и социально-экономического развития страны, увеличение численности населения, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для проживания, а также условий и возможностей для самореализации.
7 мая в Кремле состоялась инаугурация избранного президента России Владимира Путина, сообщает «Интерфакс».
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