Владимир Путин подписал новый «майский указ»

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», говорится в сообщении Кремля.

В документе перечисляются национальные цели, достижение которых правительство должно обеспечить до 2024 года.

Среди них отмечается осуществление прорывного научно-технологического и социально-экономического развития страны, увеличение численности населения, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для проживания, а также условий и возможностей для самореализации.

7 мая в Кремле состоялась инаугурация избранного президента России Владимира Путина, сообщает «Интерфакс».