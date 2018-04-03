Владимир Путин подписал закон о прямых расчетах в ЖКХ
Президент России Владимир Путин одобрил поправки в Жилищный кодекс, позволяющие потребителям заключать договоры с поставщиками коммунальных услуг, минуя управляющие компании.
Таким образом, собственники жилья получили возможность «отрезать» управляющие компании от денежного потока.
Согласно новым правилам, жильцы многоквартирных домов на общем собрании смогут принимать решение о заключении договора с ресурсоснабжающими организациями.
Уточняется, что теперь потребители смогут получить услуги холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, отопления и теплоснабжения, а также вывоз мусора напрямую у поставщиков.
В свою очередь, организации, поставляющие коммунальные услуги, могут теперь в одностороннем порядке расторгать договор с управляющей компанией, например, при наличии у нее задолженностей.
Инициатива по внесению поправок в Жилищный кодекс принадлежит Владимиру Путину. Он настаивал на том, чтобы «отрезать» недобросовестные управляющие компании от денежного потока, сообщает Life.
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