Владимир Путин подписал указ о военных сборах

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на двухмесячные военные сборы.

Согласно документу, гражданам предстоит проходить сборы в органах Федеральной службы безопасности и государственной охраны, передает ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Сроки проведения сборов определяются Минобороны и органами власти субъектов Российской Федерации.