Владимир Путин подписал указ о военных сборах
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на двухмесячные военные сборы.
Согласно документу, гражданам предстоит проходить сборы в органах Федеральной службы безопасности и государственной охраны, передает ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации.
Сроки проведения сборов определяются Минобороны и органами власти субъектов Российской Федерации.
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