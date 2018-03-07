Владимир Путин подписал закон о минимальной зарплате
Президент России Владимир Путин поставил свою подпись под законом о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В силу он вступит с 1 мая.
С этой даты МРОТ будет приравнен к прожиточному минимуму и составит 11 163 рубля. Ранее министр труда Максим Топилин отметил, что повышение минимальной зарплаты коснется примерно трех миллионов человек.
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