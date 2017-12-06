Владимир Путин подписал закон о бюджете

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о бюджете на 2018-2020 годы.

Согласно документу, доходы госбюджета в указанные годы должны составить 15,26, 15,55 и 16,3 триллиона рублей соответственно.

Расходы запланированы на уровне 16,53, 16,4 и 17,155 триллионов рублей, передает телеканал «360».

Что касается дефицита бюджета, то он составит 1,3 триллиона рублей, 819,1 миллиардов и 870 миллиардов рублей.

Согласно новому правилу, с будущего года дополнительные доходы нефтегазовой отрасли будут направляться не на расходы, а в резерв.

Госдума приняла закон о бюджете 27 ноября, Совет федерации одобрил его два дня спустя.