Владимир Путин подписал закон о бюджете
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о бюджете на 2018-2020 годы.
Согласно документу, доходы госбюджета в указанные годы должны составить 15,26, 15,55 и 16,3 триллиона рублей соответственно.
Расходы запланированы на уровне 16,53, 16,4 и 17,155 триллионов рублей, передает телеканал «360».
Что касается дефицита бюджета, то он составит 1,3 триллиона рублей, 819,1 миллиардов и 870 миллиардов рублей.
Согласно новому правилу, с будущего года дополнительные доходы нефтегазовой отрасли будут направляться не на расходы, а в резерв.
Госдума приняла закон о бюджете 27 ноября, Совет федерации одобрил его два дня спустя.
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