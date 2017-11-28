Владимир Путин подписал закон о tax free
Президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий компенсацию налога на добавленную стоимость иностранным гражданам при вывозе приобретенных в России товаров.
Уточняется, что речь идет о введении системы tax free на территории России, которая позволит иностранцам возвращать 18% НДС, уплаченный при покупке товаров, купленных в России.
Временный порядок по системе компенсации НДС будет действовать до 1 октября 2018 года, сообщает «Национальная служба новостей».
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