Владимир Путин подписал закон о СМИ-иноагентах
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому СМИ, финансируемые иностранными государствами, будут признаны иноагентами.
Документ опубликован на портале правовой информации. Закон вступает в силу с момента публикации.
В нем уточняется, что он не распространяется на российские СМИ с долей иностранного капитала.
Законопроект был принят Госдумой 15 ноября. Спустя неделю его одобрили в Совете Федерации.
Ранее отмечалось, что закон о СМИ-иноагентах вводится в ответ на действия США в отношении российских СМИ.
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