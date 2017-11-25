Владимир Путин подписал закон о СМИ-иноагентах

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому СМИ, финансируемые иностранными государствами, будут признаны иноагентами.

Документ опубликован на портале правовой информации. Закон вступает в силу с момента публикации.

В нем уточняется, что он не распространяется на российские СМИ с долей иностранного капитала.

Законопроект был принят Госдумой 15 ноября. Спустя неделю его одобрили в Совете Федерации.

Ранее отмечалось, что закон о СМИ-иноагентах вводится в ответ на действия США в отношении российских СМИ.