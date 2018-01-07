Владимир Путин подарил на Рождество икону Симеоновской церкви в Петербурге
Президент России Владимир Путин подарил икону церкви в Петербурге, где встретил Рождество.
Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе Кремля. Икона датируется серединой XIX века. На ней изображены «Рождество Пресвятой Богородицы», «Воскресение Христово», святые пророки Илия, Анна, святой Симеон, Архангел Михаил и другие.
Глава государства прибыл в церковь святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице в Петербурге около полуночи для участия в праздничном богослужении. Уточняется, что в Симеоновской церкви крестили отца Путина.
Ранее стало известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев вместе с супругой Светланой присутствовали на Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя.
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