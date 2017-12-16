Владимир Путин подарил композитору Родиону Щедрину картину на юбилей
В Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина и композитора Родиона Щедрина. Глава государства поздравил народного артиста СССР с 85-летием.
Путин вручил композитору картину Василия Денисова «Монтажник-высотник», пояснив, что Щедрин написал музыку к «Маршу монтажников-высотников» из фильма «Высота».
Музыкант назвал сочинение «грехами» молодости и поблагодарил главу государства, говорится на сайте Кремля. Щедрин отметил, что «когда-то делал много фильмов», но сейчас отдыхает. Путин выразил надежду, что композитор вернется к написанию музыкальных произведений.
Президент также наградил юбиляра орденом Почета.
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