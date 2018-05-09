Владимир Путин почти память павших в годы ВОВ

Президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и на аллее городов воинской славы в Александровском саду.

В церемонии участвовали президент Сербии Александар Вучич и глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху. Ленты, которыми были оформлены венки, содержали надписи на русском, сербском и английском языках.

В возложении цветов в Александровском саду участвовали также ветераны Великой Отечественной войны, глава российского кабмина Дмитрий Медведев, председатель Совфеда Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин, представители общественности, передает ТАСС.

Выступая на параде Путин заявил, что Россия не позволит переписать историю и предать забвению подвиг людей, спасших мир от фашизма.