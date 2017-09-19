Владимир Путин побеседует с главными бизнесменами России

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в планах президента России в ближайшее время встретиться с представителями крупного бизнеса страны для беседы.

Он добавил, что в разговоре может быть затронута международная тематика и проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели в России.

Дмитрий Песков отметил, что беседа будет связана с работой бизнеса, с условиями работы, с теми проблемами, которые поднимают бизнесмены, также в целом и с международной обстановкой, и с теми процессами, которые происходят в стране, сообщает РИА Новости.