Владимир Путин переименовал Минкомсвязи

Минкомсвязи России сменит название, следует из указа, подписанного президентом страны Владимиром Путиным.

Согласно документу «О структуре федеральных органов исполнительной власти», Минкомсвязи будет преобразована в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Минкомсвязи было создано в 2008 году при формировании «второго» правительства Владимира Путина.

Ранее ведомство называлось Министерством информационных технологий и связи РФ, сообщает «Национальная служба новостей».