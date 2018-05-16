Владимир Путин переименовал Минкомсвязи
Минкомсвязи России сменит название, следует из указа, подписанного президентом страны Владимиром Путиным.
Согласно документу «О структуре федеральных органов исполнительной власти», Минкомсвязи будет преобразована в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Минкомсвязи было создано в 2008 году при формировании «второго» правительства Владимира Путина.
Ранее ведомство называлось Министерством информационных технологий и связи РФ, сообщает «Национальная служба новостей».
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