Владимир Путин ответил на его сравнение с Адольфом Гитлером

Президент России дал дипломатичный ответ словам Хиллари Клинтон, которая публично сравнила его с Адольфом Гитлером.

Ответ он дал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, который готовит о президенте России документальный фильм, отмечает РИА Новости.

Владимир Путин заявил, что лично знаком с Хиллари Клинтон, и знает о ее непростом нраве. Также он добавил, что Кремль тоже может проявить метод сравнения по отношению к американским политикам, но не будет этого делать в силу политической культуры.

В марте 2014 года телеканал «CNN» сообщал, что Клинтон, говоря в контексте Крыма, провела параллель между Путиным и Гитлером. Она утверждала, что слова Путина о необходимости защищать русских напоминают действия Гитлера, который заявлял, что должен защитить людей с немецкими корнями, проживающих в Восточной Европе.

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