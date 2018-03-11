Владимир Путин отрицает возможность передачи Крыма Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что Крым и Севастополь не будут возвращены Украине.

«Вы что с ума сошли что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда», - сказал он в фильме «Путин».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором 97% жителей полуострова высказались за вхождение республики в состав РФ. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией.

Руководство России не раз заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ в соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно», передает «РИА Новости».