Владимир Путин отправил в отставку генералов МВД и СК

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей высокопоставленных сотрудников МВД и Следственного комитета, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, начальник управления МВД по Мурманской области генерал-майор полиции Игорь Баталов уходит в отставку.

Кроме того, свой пост покидают руководитель следственного управления СК по Пермскому краю генерал-лейтенант Марина Заббарова, прокурор Тульской области Александр Козлов, начальник главного управления МВД по Пермскому краю генерал-лейтенант Виктор Кошелев, заместитель начальника главного управления МВД по Краснодарскому краю полковник полиции Юрий Кузнецов, первый заместитель начальника Экспертно-криминалистического центра МВД России генерал-майор Иван Лукин, руководитель следственного управления СК по Рязанской области генерал-майор Владимир Махлейдт и прокурор Удмуртии Сергей Панов.

О причинах кадровых перестановок не сообщается, сообщает «РИА Новости».

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Места: Россия
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