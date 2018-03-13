Владимир Путин отметил успехи России в сельском хозяйстве

Россия в ближайшие годы должна стать одним из лидеров мирового агропромышленного рынка, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая перед участниками Всероссийского форума сельхозпроизводителей в Краснодаре.

Согласно статистике, с 2000 года сбор сахарной свеклы вырос в три раза, сои и рапса - в десять раз. Кроме того, значительно увеличилось поголовье скота и птицы.

«Прекрасно помню этот 2000 год, 65,4 миллиона тонн. Помню, как радовался, что нам в принципе хватает закрыть свои потребности. Помню свое ощущение тогда. В голову не могло прийти, что мы так вырастем. 135,4 в прошлом году. Сегодня Россия обеспечивает себя по всем основным видам продовольствия», - заявил Путин.

Он также отметил, что для поддержки сельхозпроизводителей были установлены льготные тарифы на перевозку зерна по железным дорогам и призвал уделить особое внимание поддержке производителей Урала и Сибири, которые расположены далеко от морских портов.

По словам президента, в 2017г году 40 процентов средств господдержки пошли на инвестиции в мясное и молочное скотоводство, сообщает «ТВ Центр».