Владимир Путин отметил успехи России в сельском хозяйстве

Россия в ближайшие годы должна стать одним из лидеров мирового агропромышленного рынка, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая перед участниками Всероссийского форума сельхозпроизводителей в Краснодаре.

Согласно статистике, с 2000 года сбор сахарной свеклы вырос в три раза, сои и рапса - в десять раз. Кроме того, значительно увеличилось поголовье скота и птицы.

«Прекрасно помню этот 2000 год, 65,4 миллиона тонн. Помню, как радовался, что нам в принципе хватает закрыть свои потребности. Помню свое ощущение тогда. В голову не могло прийти, что мы так вырастем. 135,4 в прошлом году. Сегодня Россия обеспечивает себя по всем основным видам продовольствия», - заявил Путин.

Он также отметил, что для поддержки сельхозпроизводителей были установлены льготные тарифы на перевозку зерна по железным дорогам и призвал уделить особое внимание поддержке производителей Урала и Сибири, которые расположены далеко от морских портов.

По словам президента, в 2017г году 40 процентов средств господдержки пошли на инвестиции в мясное и молочное скотоводство, сообщает «ТВ Центр».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Ксения Собчак выдумала новость о задержании полицией ребенка

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО