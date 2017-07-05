Владимир Путин дал отмашку таксистам-кыргызам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поддержал идею разрешить водителям из Кыргызстана использовать в России свои национальные удостоверения.
Владимир Путин, со слов секретаря, добавил одно условие - граждане Кыргызстана должны достаточно хорошо владеть русским языком и именно изучать на нем правила дорожного движения, отмечает Life.ru.
Русский язык является вторым государственным языком в Кыргызстане.
Согласно переписи 2009 года для 4,1 миллионов населения страны киргизский являлся родным или вторым языком. Для 2,5 миллионов человек родным или вторым языком являлся русский язык.
По состоянию на 2016 год население страны составляет чуть более 6 млн человек.
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