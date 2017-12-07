Владимир Путин отказался бойкотировать Олимпиаду

Президент России Владимир Путин отказался бойкотировать Олимпийские Игры-2018 в Северной Корее в связи с решением Международного олимпийского комитета об отстранении российской сборной.

Он также призвал не препятствовать российским спортсменам, если они решат участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом. В то же время Путин выразил опасения, что отстранения российских спортсменов еще не закончены.

«Процесс продолжается, существует еще какая угроза: так и будут нам по одному из самых ведущих наших спортсменов выбивать, выбивать, выбивать. А что у нас тогда будет за команда? Команда третьих-четвертых-пятых номеров?», — цитирует «Газета.ру» слова Путина.

Кроме того, президент отметил, что решение МОК об участии российской сборной на Играх — «мягко говоря, не очень справедливый и нечестный подход».

5 декабря МОК принял решение отстранить российскую сборную от участия в Олимпиаде-2018. В Пхёнчхан смогут поехать только российские спортсмены, к которым не было претензий в отношении допинга. Они смогут выступить под нейтральным флагом.