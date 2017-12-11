Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент России Владимир Путин отдал приказ о выводе войск из Сирии в пункты их постоянной дислокации.

По его словам, решение о возвращении в Россию коснется значительной части военной группировки, но все же не всех.

Президент России отметил, что за два с небольшим года Вооруженные силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов.

В этой связи Владимиром Путиным принято решение, что значительная часть российского воинского контингента, находящаяся в Сирийской Арабской Республике, возвращается домой, в Россию, передает Interfax.