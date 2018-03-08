Владимир Путин оригинально поздравил женщин с 8 Марта
Президент России Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта отрывком из стихотворения поэта Андрея Дементьева «Я знаю, что все женщины прекрасны».
«Мы рады, что есть такое замечательный повод, чтобы вновь сказать о нашем огромном уважении к вам, о восхищении вашей красотой и нежностью», - сказал Путин, поздравляя всех российских женщин с Международным женским днем.
Президент также отметил труд многодетных матерей, «в том числе тех, кто согрел, сделал счастливыми приемных детей». Кроме того, глава государства выразил восхищение женской верностью, преданностью и материнской любовью, сообщает «Интерфакс».
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