Владимир Путин оригинально поздравил женщин с 8 Марта

Президент России Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта отрывком из стихотворения поэта Андрея Дементьева «Я знаю, что все женщины прекрасны».

«Мы рады, что есть такое замечательный повод, чтобы вновь сказать о нашем огромном уважении к вам, о восхищении вашей красотой и нежностью», - сказал Путин, поздравляя всех российских женщин с Международным женским днем.

Президент также отметил труд многодетных матерей, «в том числе тех, кто согрел, сделал счастливыми приемных детей». Кроме того, глава государства выразил восхищение женской верностью, преданностью и материнской любовью, сообщает «Интерфакс».