Владимир Путин опроверг слухи о своем богатстве

Президент России Владимир Путин назвал чушью слухи о его богатстве и счетах на Кипре.

В интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну он заявил, что деньги не способны сделать человека счастливым. «В гробу карманов нет, деньги с собой не унесешь», - цитирует главу государства «ФедералПресс».

По словам президента, если бы он действительно обладал приписываемыми ему богатствами, то это давно могло бы стать поводом для расследования.