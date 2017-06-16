Владимир Путин опроверг слухи о своем богатстве
Президент России Владимир Путин назвал чушью слухи о его богатстве и счетах на Кипре.
В интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну он заявил, что деньги не способны сделать человека счастливым. «В гробу карманов нет, деньги с собой не унесешь», - цитирует главу государства «ФедералПресс».
По словам президента, если бы он действительно обладал приписываемыми ему богатствами, то это давно могло бы стать поводом для расследования.
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