Владимир Путин: Операция в Сирии завершается

Президент России Владимир Путин заявил об окончании военной операции в Сирии.

20 ноября в Сочи президент РФ встретился с президентом Сирии Башаром Асадом.

Владимир Путин отметил, что совместная военная операция действительно завершается, но до полной победы над боевиками еще очень далеко.

Он добавил, что Россия и Сирия сосредоточат внимание на политических процессах в будущем.

Владимир Путин также представил сирийского президента руководящему составу Минобороны России и Генерального штаба ВС РФ, передает Kommersant.