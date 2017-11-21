Владимир Путин: Операция в Сирии завершается
Президент России Владимир Путин заявил об окончании военной операции в Сирии.
20 ноября в Сочи президент РФ встретился с президентом Сирии Башаром Асадом.
Владимир Путин отметил, что совместная военная операция действительно завершается, но до полной победы над боевиками еще очень далеко.
Он добавил, что Россия и Сирия сосредоточат внимание на политических процессах в будущем.
Владимир Путин также представил сирийского президента руководящему составу Минобороны России и Генерального штаба ВС РФ, передает Kommersant.
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