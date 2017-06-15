Владимир Путин опасается афер с бесплатными гектарами

Владимир Путин ответил на вопрос о «дальневосточном гектаре».

Житель Владивостока пожаловался, что ему на руки не дают договор о получении земли.

Президент ответил, что на получение всех документов уходит чуть более двух месяцев. Сам Путин пообещал, что будет содействовать урегулированию ситуации в регионе с проблемами при оформлении земли.

Отдельно президент допустил опасность афер с гектарами на Дальнем Востоке, отметив, что в России народ «талантливый» и запросто может возникнуть вторичный рынок гектаров, отмечает Life.ru.