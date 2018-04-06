Владимир Путин одномоментно уволил 11 российских генералов

Президент России Владимир Путин освободил от должности 11 генералов.

В частности, от своих должностей освобождены: заместитель начальника главка по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Павел Бугаев, начальник Научно-исследовательского института ФСИН Андрей Быков, начальник Уральского юридического института МВД РФ Александр Гук, начальник Академии Государственной противопожарной службы МЧС Шамсутдин Дагиров, руководитель СУ СКР по Свердловской области Валерий Задорин, руководитель ГСУ СКР по Красноярскому краю Игорь Напалков, глава МВД Удмуртии Александр Первухин, руководитель СУ СКР по Белгородской области Александр Сергеев, руководитель СУ СКР по Пензенской области Олег Трошин, руководитель СУ СКР по Псковской области Олег Тушмалов, замначальника главка МВД по Волгоградской области Виталий Шевченко.

Тем же указом Владимир Путин повысил нескольких следователей, в том числе Александра Лаврова, расследующего дело «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова, который был назначен следователем по особо важным делам, передает Kommersant.