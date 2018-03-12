Владимир Путин объяснил связь между разведкой и хлебом

Президент России Владимир Путин нашел взаимосвязь между производством хлеба и разведывательной деятельностью.

«Зачем нам разведка, если хлеба не будет. Хлеб есть - можно и разведкой позаниматься «, - сказал в шутку Путин, отвечая на реплику телеведущего Сергея Брилева, сравнившего предыдущее интервью об истории нелегальной разведки и тему новой беседы о сельском хозяйстве.

Путин принимает участие во Всероссийском форуме сельхозпроизводителей в Краснодаре, где аграрии со всей страны обсуждают развитие растениеводства, животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности, сообщает «Интерфакс».