Владимир Путин объяснил связь между разведкой и хлебом
Президент России Владимир Путин нашел взаимосвязь между производством хлеба и разведывательной деятельностью.
«Зачем нам разведка, если хлеба не будет. Хлеб есть - можно и разведкой позаниматься «, - сказал в шутку Путин, отвечая на реплику телеведущего Сергея Брилева, сравнившего предыдущее интервью об истории нелегальной разведки и тему новой беседы о сельском хозяйстве.
Путин принимает участие во Всероссийском форуме сельхозпроизводителей в Краснодаре, где аграрии со всей страны обсуждают развитие растениеводства, животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности, сообщает «Интерфакс».
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