Владимир Путин объяснил смысл «пакета Яровой»
«Пакет Яровой» необходим для успешной борьбы с терроризмом, заявил президент России Владимир Путин.
По его словам, смысл так называемого «пакета Яровой» в том, что компании, которые занимаются интернетом, связью и так далее, должны более длительное время сохранять информацию о пользователях, которая может быть получена спецслужбой или правоохранительными органами только по решению суда.
Российский глава уточнил, что подобный механизм действует в США, Канаде, Австралии и во многих других странах.
Антитеррористический пакет поправок был принят летом 2016 года. Согласно закону, операторы связи и организаторы распространения информации в интернете должны хранить записи звонков и переписку своих абонентов до полугода, пишет «Парламентская газета».
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