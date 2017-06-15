Владимир Путин объяснил смысл «пакета Яровой»

«Пакет Яровой» необходим для успешной борьбы с терроризмом, заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, смысл так называемого «пакета Яровой» в том, что компании, которые занимаются интернетом, связью и так далее, должны более длительное время сохранять информацию о пользователях, которая может быть получена спецслужбой или правоохранительными органами только по решению суда.

Российский глава уточнил, что подобный механизм действует в США, Канаде, Австралии и во многих других странах.

Антитеррористический пакет поправок был принят летом 2016 года. Согласно закону, операторы связи и организаторы распространения информации в интернете должны хранить записи звонков и переписку своих абонентов до полугода, пишет «Парламентская газета».