Владимир Путин обсудил с главой Израиля ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху предостерег его от действий по дестабилизации ситуации в Сирии.

Уточняется, что переговоры состоялись по инициативе израильской стороны.

Владимир Путин также поднял тему ракетных ударов израильских ВВС по авиабазе Т-4, расположенной в провинции Хомс.

Кроме того, Путин и Нетаньяху заявили о недопустимости попыток фальсификации истории и пересмотра итогов Второй мировой войны.

В ночь на 9 апреля ВВС Израиля нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Т-4. В результате удара погибли не менее 14 человек, пишет газета «Известия».

9 мая текущего года Израиль будет впервые официально праздновать День Победы.