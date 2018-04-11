Владимир Путин обсудил с главой Израиля ситуацию в Сирии
Президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху предостерег его от действий по дестабилизации ситуации в Сирии.
Уточняется, что переговоры состоялись по инициативе израильской стороны.
Владимир Путин также поднял тему ракетных ударов израильских ВВС по авиабазе Т-4, расположенной в провинции Хомс.
Кроме того, Путин и Нетаньяху заявили о недопустимости попыток фальсификации истории и пересмотра итогов Второй мировой войны.
В ночь на 9 апреля ВВС Израиля нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Т-4. В результате удара погибли не менее 14 человек, пишет газета «Известия».
9 мая текущего года Израиль будет впервые официально праздновать День Победы.
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