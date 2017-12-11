Владимир Путин до Нового года определится с выборами

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин до Нового года решит, пойдет ли он на выборы как самовыдвиженец или от партии.

Пока, по его словам, президент не принял окончательного решения на данный счет.

Песков также воздержался от ответа на вопрос о том, кто возглавит избирательный штаб Путина.

6 декабря Владимир Путин официально заявил о намерении баллотироваться на следующие президентские выборы, которые состоятся в марте 2018 года. Кроме него, о желании участвовать в выборах заявили телеведущая Ксения Собчак, журналист Екатерина Гордон, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сообщает Life.