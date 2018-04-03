Владимир Путин: «Новичок» производят в 20 странах мира

Вещество, которым могли быть отравлены экс-сотрудник ГРУ, британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, могло быть изготовлено в 20 странах мира, заявил президент России Владимир Путин.

«Как вы знаете, я сам об этом инциденте узнал из СМИ. Хочу к этому только добавить - по данным международных экспертов, примерно в 20 странах мира могут производиться подобные нервно-паралитические вещества», - заявил Путин.

Экс-сотрудник ГРУ, британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены неизвестным веществом 4 марта в пригороде Лондона. Власти Великобритании заявили, что «с высокой степенью вероятности» в произошедшем виновата Россия. В знак солидарности с Лондоном 23 страны выслали российских дипломатов. Никаких доказательств причастности РФ к отравлению Скрипалей до сих пор нет, сообщает «Интерфакс».

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