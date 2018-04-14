Владимир Путин назвал «хронические» проблемы столицы
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным обсудил основные проблемы столицы.
По словам главы государства, «хроническими» проблемами Москвы остаются загруженность дорог и проблемы с мигрантами.
«Есть и хронические проблемы, о которых вы тоже хорошо знаете. Это загруженность автомобильной сети, это необходимость более четкого регулирования миграционных потоков», - отметил Путин.
В ходе встречи обсуждались перспективы развития дорожной сети города, поддержка малого и среднего бизнеса, а также туризм и создание технопарков, говорится на сайте Кремля.
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