Владимир Путин назвал терактом взрыв в «Перекрестке»

Президент России Владимир Путин назвал терактом взрыв в супермаркете «Перекресток», произошедший накануне в Санкт‐Петербурге.

«Я дал указание директору ФСБ при работе с этими бандитами при задержании действовать, разумеется, в рамках закона, только закона», — сказал президент РФ.

Он также отметил, что подозреваемый в совершении теракта попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Примерно за полчаса до случившегося он зашел в магазин и положил рюкзак, в котором находилась бомба, в ячейку для хранения вещей.

Взрыв привел к обрушению потолка и стен, ранения получили 13 человек. Восемь из них сейчас все еще остаются в больницах. К счастью, никто не погиб, сообщает «360».