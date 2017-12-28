Владимир Путин назвал главное условие привлечения инвестиций

Президент России Владимир Путин назвал политическую стабильность одним из главных условий успешного привлечения инвестиций.

В ходе заседания Государственного совета президент также поставил перед руководителями регионов и правительством ряд задач, в частности, призвал избавляться от теневой экономики.

Для того, чтобы бизнес захотел вкладывать свои деньги в российские города, государство использует принципиально новые механизмы, одним из которых является программа Национальная предпринимательская инициатива, направленная на снижение административных барьеров в экономике.

«Благодаря Национальной предпринимательской инициативе исключены 50 избыточных процедур, совокупная продолжительность прохождения по которым занимала 435 дней. В частности, с 2012 по 2017 год срок регистрации собственности сокращён с 43 до 13 дней, регистрации предприятий – с 30 до 10 дней», - отметил Путин.

Он также отметил, что в курсе проблемы, связанной с многочисленными согласованиями, которые идут по линии Роснедр и Министерства культуры.

«Я дал поручение, нужно будет обязательно эту тему изучить. И, может быть, от части согласований, там, где речь не идет о принципиальных вопросах, действительно отказаться», - сказал премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос президента.

Кроме того, президент призвал избавляться от избыточных требований со стороны различных федеральных ведомств к региональным структурам.

«От них, конечно, нужно избавляться - сколько там часов должно висеть на стене, зеркал. Такая избыточная регламентация всего и вся бессмысленна и вредна», - цитирует «ТВ Центр» слова Путина.